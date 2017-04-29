Уилфрид Заа: После «Манчестер Юнайтед» я мог оказаться в третьем дивизионе

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа рассказал о своем периоде в «Манчестер Юнайтед».

«Был один момент, когда я думал, что если я не встряхнусь, я все упущу. Я мог вообще оказаться в третьем дивизионе. Я знал, что то, что произошло со мной в «Манчестер Юнайтед», не говорит о том, какой я игрок и человек. Все дело в характере и упорной работе.

Сейчас я в том возрасте, когда мне нужно реализовывать свой потенциал. Люди говорили, что я был не готов к большому переходу. Но я так и не получил шанса. Мне пришлось начинать все заново. Я сделал это ради себя и для того, чтобы показать, что я хороший игрок», – приводит Goal.com слова Заа.

Напомним, в сезоне 2013/2014 Заа провел четыре матча за «Манчестер Юнайтед».

В 2014 году ивуариец вернулся в «Кристал Пэлас», воспитанником которого он является.