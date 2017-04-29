«Спартак-2» в меньшинстве отыгрался в матче с «Тосно»

«Тосно» и «Спартак-2» завершили вничью (1:1) матч 34-го тура первенства ФНЛ на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде.

На 26-й минуте полузащитник Вагиз Галиуллин вывел хозяев вперед, а через две минуты «Спартак-2» остался в меньшинстве после удаления защитника Александра Лихачева.

Однако красно-белым удалось отыграться в меньшинстве. На 82-й минуте счет в матче сравнял форвард Денис Давыдов.

Гол Давыдова не позволил «Тосно» оформить в этом матче выход в премьер-лигу. У красноярского «Енисея» остаются шансы догнать команду Дмитрия Парфенова, которая занимает второе место в турнире.

Впрочем, даже ничья в матче 35-го тура с «Нефтехимиком» гарантирует «Тосно» повышение в классе.

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