«Рубин» обыграл «Локомотив» и прервал серию из восьми матчей без побед
«Рубин» одержал
победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 26-го тура премьер-лиги на стадионе «Локомотив»
в Черкизове.
Единственный гол в матче на 20-й минуте забил полузащитник Денис Ткачук с передачи хорвата Мийо Цакташа.
Таким образом, «Рубин» прервал серию из восьми матчей без побед. В последний раз до этого команда побеждала 6 марта в матче 18-го тура с «Анжи».
«Рубин» набрал 32 очка и поднялся на десятое место, опередив «Урал», который свой матч 26-го тура проведет в субботу с «Тереком» в Грозном. В 27-м туре 7 мая «Рубин» примет в Казани «Уфу».
У «Локомотива» осталось 35 очков и седьмое место. Напомним, 2 мая на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи команда Юрия Семина сыграет в финале Кубка России с «Уралом».
РФПЛ
26-й тур
Матч
Голы
Ткачук 20 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Михалик, Пейчинович, Денисов И., Игнатьев, Фарфан, Баринов, Коломейцев (Галаджан, 63), Фернандеш (Миранчук А., 46), Ари (Майкон, 46)
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Цакташ, Камболов, Ткачук (Ахметов, 83), Мвила, Канунников, Жемалетдинов (Бауэр, 90), Рочина (Махатадзе, 88)
Предупреждения:
Фарфан, 30; Баринов, 55 - Санчес, 71; Цакташ, 82; Рыжиков, 90; Жемалетдинов, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
29 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча