«Рубин» обыграл «Локомотив» и прервал серию из восьми матчей без побед

«Рубин» одержал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 26-го тура премьер-лиги на стадионе «Локомотив» в Черкизове.

Единственный гол в матче на 20-й минуте забил полузащитник Денис Ткачук с передачи хорвата Мийо Цакташа.

Таким образом, «Рубин» прервал серию из восьми матчей без побед. В последний раз до этого команда побеждала 6 марта в матче 18-го тура с «Анжи».

«Рубин» набрал 32 очка и поднялся на десятое место, опередив «Урал», который свой матч 26-го тура проведет в субботу с «Тереком» в Грозном. В 27-м туре 7 мая «Рубин» примет в Казани «Уфу».

У «Локомотива» осталось 35 очков и седьмое место. Напомним, 2 мая на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи команда Юрия Семина сыграет в финале Кубка России с «Уралом».

РФПЛ

26-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча