«Енисей» на выезде обыграл «Факел»
Матч 34-го тура первенства ФНЛ
между «Факелом» и «Енисеем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0
в пользу «Енисея».
В составе победителей отличились
Владимир Камеш и Сергей Самодин, еще один мяч в собственные ворота забил
Дмитрий Тихий.
«Енисей» набрал 54 очка и занимает
третье место в ФНЛ. У «Факела» 49 очков и восьмое место.
ФНЛ
34-й тур
Матч
Место и дата
29 апреля 16:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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