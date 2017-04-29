«Химки» и «Волгарь» сыграли вничью, «Шинник» обыграл «Нефтехимик»
Завершились два матча 34-го тура
первенства ФНЛ. «Химки» и «Волгарь» сыграли вничью, «Шинник» обыграл «Нефтехимик».
«Химки» и «Волгарь» завершили матч
со счетом 1:1. У хозяев отличился Тим Андре Нильсен, у гостей – Дмитрий Кабутов.
«Шинник» победил «Нефтехимик» со счетом 2:1. У хозяев забивали Павел Евсеев и
Михаил Земсков, у «Нефтехимика» - Камиль
Муллин.
ФНЛ
34-й тур
Матч
Место и дата
29 апреля 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
Матч
Шинник - Нефтехимик - 2:1 (0:0)
Место и дата
29 апреля 16:00, Шинник, Онлайн-трансляция
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