Дмитрий Гунько: «Тосно» по праву занимает второе место и достойно попадания в РФПЛ
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился мнением о матче против «Тосно» (1:1).
- Хотели победить, начали неплохо. Допустили одну ошибку. И удаление повлияло на нашу игру, однако вдесятером вытащили игру. Ребята показали характер, для них такие матчи очень ценны. Очень много получили повреждений.
- Что судья сказал вам про удаление и незасчитанный гол?
- Я не буду комментировать судейство.
- Как оцените игру «Тосно»? Смогут они закрепиться в чемпионате России?
- «Тосно» по праву занимает второе место, они достойны попасть в РФПЛ.
- Что думаете насчет завтрашнего дерби?
- Трудно прогнозировать, - приводит слова Гунько корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«Тосно» в домашнем матче 34-го тура ФНЛ сыграло вничью 1:1 с московским «Спартаком-2».
Счет во встрече открыл игрок хозяев Вагиз Галиулин, в составе спартаковцев отличился Денис Давыдов.
В случае победы «Тосно» гарантировало бы себе выход в премьер-лигу, однако победа «Енисея» над «Факелом» в параллельном матче не позволила команде из Ленинградской области досрочно занять второе место в ФНЛ.
В следующем туре тосненцам будет достаточно обыграть на выезде «Нефтехимик».
Матч
Место и дата
29 апреля 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция