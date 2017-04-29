Дмитрий Гунько: «Тосно» по праву занимает второе место и достойно попадания в РФПЛ

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился мнением о матче против «Тосно» (1:1).

- Хотели победить, начали неплохо. Допустили одну ошибку. И удаление повлияло на нашу игру, однако вдесятером вытащили игру. Ребята показали характер, для них такие матчи очень ценны. Очень много получили повреждений.



- Что судья сказал вам про удаление и незасчитанный гол?

- Я не буду комментировать судейство.



- Как оцените игру «Тосно»? Смогут они закрепиться в чемпионате России?

- «Тосно» по праву занимает второе место, они достойны попасть в РФПЛ.



- Что думаете насчет завтрашнего дерби?

- Трудно прогнозировать, - приводит слова Гунько корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Тосно» в домашнем матче 34-го тура ФНЛ сыграло вничью 1:1 с московским «Спартаком-2».

Счет во встрече открыл игрок хозяев Вагиз Галиулин, в составе спартаковцев отличился Денис Давыдов.

В случае победы «Тосно» гарантировало бы себе выход в премьер-лигу, однако победа «Енисея» над «Факелом» в параллельном матче не позволила команде из Ленинградской области досрочно занять второе место в ФНЛ.

В следующем туре тосненцам будет достаточно обыграть на выезде «Нефтехимик».