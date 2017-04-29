Дортмундская «Боруссия» не сумела обыграть «Кельн»

Карло Анчелотти: Если Алаба не будет готов на 100%, то он не сыграет с «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча матча против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Германии.