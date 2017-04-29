Дортмундская «Боруссия» не сумела обыграть «Кельн»
Матч 31-го тура чемпионата
Германии между дортмундской «Боруссией» и «Кельном» завершился вничью. Итоговый
счет матча – 0:0.
«Боруссия» набрала 57 очков и
занимает третье место. У «Кельна» 44 очка и седьмое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
31-й тур
Матч
Состав
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос (Пишчек, 74), Дурм, Шмельцер, Гинтер, Вайгль, Кастро, Кагава (Герреру, 66), Пулишич, Ройс (Дембеле, 66), Обамеянг
Кёльн: Хорн, Суботич, Соренсен, Хайнц, Хектор, Клюнтер, Леманн, Биттенкур (Хёгер, 71), Йоич (Озкан, 80), Руднев (Цоллер, 55), Модесте
Предупреждения:
Дурм, 9; Кастро, 84 - Биттенкур, 39; Клюнтер, 90
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
29 апреля 16:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция
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