«РБ Лейпциг» и «Ингольштадт» сыграли вничью
Матч 31-го тура чемпионата
Германии между «РБ Лейпциг» и «Ингольштадтом» завершился вничью. Итоговый счет
матча – 0:0.
«РБ Лейпциг» набрал 63 очка и
идет вторым в чемпионате Германии. У «Ингольштадта» 29 очков и 17-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
31-й тур
Матч
РБ Лейпциг - Ингольштадт - 0:0
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг (Шмитц, 72), Юпамекано, Ильзанкер, Кейта, Демме, Бернардо (Бурк, 89), Вернер (Сельке, 67), Форсберг, Забитцер, Поульсен
Ингольштадт: Хансен, Зуттнер, Матип, Тиссеран, Хадергьонай, Киттель (Юнг, 75), Коэн, Роджер, Моралес, Лекки (Лекс, 37), Лескано (Кристиансен, 88)
Предупреждения:
Юпамекано, 18; Ильзанкер, 26; Поульсен, 59 - Лескано, 29; Роджер, 43; Тиссеран, 48; Моралес, 59; Лекс, 64
Удаления:
нет - Моралес, 86
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
29 апреля 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция