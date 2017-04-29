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«РБ Лейпциг» и «Ингольштадт» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 31-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Ингольштадтом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«РБ Лейпциг» набрал 63 очка и идет вторым в чемпионате Германии. У «Ингольштадта» 29 очков и 17-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

31-й тур

Матч

РБ Лейпциг - Ингольштадт - 0:0

Состав

РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг (Шмитц, 72), Юпамекано, Ильзанкер, Кейта, Демме, Бернардо (Бурк, 89), Вернер (Сельке, 67), Форсберг, Забитцер, Поульсен

Ингольштадт: Хансен, Зуттнер, Матип, Тиссеран, Хадергьонай, Киттель (Юнг, 75), Коэн, Роджер, Моралес, Лекки (Лекс, 37), Лескано (Кристиансен, 88)

Предупреждения:

Юпамекано, 18; Ильзанкер, 26; Поульсен, 59 - Лескано, 29; Роджер, 43; Тиссеран, 48; Моралес, 59; Лекс, 64

Удаления:

нет - Моралес, 86

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

29 апреля 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

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