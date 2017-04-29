Дмитрий Парфенов: Некоторые молодые игроки «Тосно» не хотят двигаться

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча со «Спартаком-2» в рамках 34-го тура ФНЛ (1:1).

- Интересный матч для болельщиков получился. Контролировали игру, играли в большинстве, но это не мы виноваты в этом. Давыдов хорошо забил, но мы дали ему пробить. Ребята притормозили, чего-то ждали. С неба ничего в чемпионате не падало, надо двигаться постепенно.

- «Спартак-2» хорошо атаковал в меньшинстве. Что-то говорили в перерыве команде?

- Мы выровняли игру. Но некоторые молодые игроки не хотят двигаться, - передает слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился со счетом 1:1. На гол Вагиза Галиулина красно-белые ответили мячом Дениса Давыдова. Отметим, что с 28-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Александра Лихачева.

Набрав 66 очков, подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. Красно-белые идут четвертыми с 53 очками.

В следующем туре «Спартак-2» примет в Москве «Тамбов», а «Тосно» встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Игры пройдут 6 мая. В случае победы тосненцы гарантируют себе выход в РФПЛ.