Дерек Чисора: Ставлю на победу Джошуа

Леннокс Льюис: Вся Британская империя стоит за спиной Джошуа, я не мог на такое рассчитывать

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Леннокс Льюис рассказал о всенародной поддержке, которой пользуется его соотечественник Энтони Джошуа.