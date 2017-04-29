Дерек Чисора: Ставлю на победу Джошуа
Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от
поединка между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко. Он считает, что победу
одержит Джошуа.
«Это будет великий бой.
У Энтони очень сильный удар, но и Кличко тоже очень сильно бьет. Думаю, Кличко
будет много двигаться и боксировать таким образом, что Джошуа придется
охотиться за ним в первых шести раундах. Если, конечно, бой продлится шесть
раундов. Я ставлю на победу Джошуа», - цитирует Чисору Boxing News.
Напомним, бой Кличко – Чисора состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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