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В Ростове-на-Дону прошел турнир памяти бывшего сотрудника «Советского спорта»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня днем на искусственном поле стадиона «Олимп-2» состоялся «Турнир памяти Тимура Иванова». В турнире приняли участие восемь команд.

Тимур Иванов – бывший корреспондент «Советского спорт» и сотрудник ФК «Ростов». Долгое время именно он писал новости и материалы о жизни донской команды. В январе 2016 Тимур скоропостижно скончался от пневмонии.

Победителем турнира из восьми участников стала команда под названием «Подари мечту». Сборная Администрации ФК «Ростов», за которую выступал бывший капитан желто-синих Михаил Осинов, заняла третье место.

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