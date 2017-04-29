В Ростове-на-Дону прошел турнир памяти бывшего сотрудника «Советского спорта»
Сегодня днем на искусственном поле стадиона «Олимп-2» состоялся «Турнир памяти Тимура Иванова». В турнире приняли участие восемь команд.
Тимур
Иванов – бывший корреспондент «Советского спорт» и сотрудник ФК «Ростов».
Долгое время именно он писал новости и материалы о жизни донской команды. В
январе 2016 Тимур скоропостижно скончался от пневмонии.
Победителем
турнира из восьми участников стала команда под названием «Подари мечту».
Сборная Администрации ФК «Ростов», за которую выступал бывший капитан
желто-синих Михаил Осинов, заняла третье место.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически