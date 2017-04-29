«Динамо» вырвало победу в конце матча с «Кубанью»
Матч 34-го тура первенства ФНЛ
между «Кубанью» и «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 0:1.
Единственный мяч на 90-й минуте забил Иван Темников. Напомним, что динамовцы
досрочно обеспечили себе возвращение в премьер-лигу. Команда занимает первое
место, имея в активе 78 очков. У «Кубани» 46 очков и 11-е место.
ФНЛ
34-й тур
Матч
Место и дата
29 апреля 17:00, Кубань, Онлайн-трансляция
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