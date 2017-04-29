«Адмирал» продлил контракт с Макаренко

Форвард Павел Макаренко подписал новый двусторонний контракт с «Адмиралом». Соглашение рассчитано на два года.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий установил личные рекорды по результативности в КХЛ. В 43 матчах регулярного чемпионата Макаренко набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «+3» и 14 минутах штрафа.

Ранее воспитанник московской школы «Вымпел» играл в КХЛ за «Витязь» и новокузнецкий «Металлург». Всего в КХЛ на его счету 103 матча и 24 (10+14) очка при показателе полезности «–7».

Добавим, что на этой неделе «Адмирал» также продлил контракты с форвардами Максимом Казаковым и Дмитрием Саюстовым.