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Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Вест Бромвичем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Лестером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Лестера».

Единственный мяч на 43-й минуте забил Джейми Варди. «Лестер» набрал 40 очков и вышел на 11-е место в чемпионате Англии. У «Вест Бромвича» 44 очка и восьмое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

Матч

Вест Бромвич - Лестер Сити - 0:1 (0:1)

Голы

Варди 43 (0:1).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г., Ньом (Маклин, 60), Ливермор, Якоб (Флетчер, 69), Моррисон (Леко, 79), Шадли, Брант, Рондон

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Беналуань, Хут, Олбрайтон, Марез (Кинг, 81), Дринкуотер, Ндиди, Окадзаки (Ульоа, 67), Варди

Предупреждения:

Якоб, 22; Моррисон, 66 - Дринкуотер, 16; Беналуань, 53

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

29 апреля 17:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

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