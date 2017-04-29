Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Вест Бромвичем»
Матч 35-го тура чемпионата
Англии между «Вест Бромвичем» и «Лестером» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 1:0 в пользу «Лестера».
Единственный мяч на 43-й минуте
забил Джейми Варди. «Лестер» набрал 40 очков и вышел на 11-е место в чемпионате
Англии. У «Вест Бромвича» 44 очка и восьмое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
35-й тур
Матч
Вест Бромвич - Лестер Сити - 0:1 (0:1)
Голы
Варди 43 (0:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г., Ньом (Маклин, 60), Ливермор, Якоб (Флетчер, 69), Моррисон (Леко, 79), Шадли, Брант, Рондон
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Беналуань, Хут, Олбрайтон, Марез (Кинг, 81), Дринкуотер, Ндиди, Окадзаки (Ульоа, 67), Варди
Предупреждения:
Якоб, 22; Моррисон, 66 - Дринкуотер, 16; Беналуань, 53
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
29 апреля 17:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция