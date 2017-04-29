«Реал» вырвал победу в матче с «Валенсией»
Матч 35-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».
Открыл счет Криштиану Роналду,
который головой замкнул навес Карвахаля. Португалец мог удвоить счет, но не
реализовал пенальти. Затем ударом со штрафного Дани Парехо сравнял счет. «Реал»
все же вырвал победу после прохода и точного удара в дальний угол в исполнении
Марсело. «Реал» набрал 81 очко и лидирует в чемпионате Испании. У «Валенсии» 40
очков и 12-е место.
Чемпионат Испании. Примера
34-й тур
Матч
Голы
Роналду 27 (1:0). Парехо 82 (1:1). Марсело 86 (2:1).
Состав
Реал: Навас, Начо, Рамос, Марсело, Карвахаль, Кроос, Модрич (Васкес, 90), Каземиро, Родригес (Асенсио, 66), Роналду, Бензема (Мората, 72)
Валенсия: Алвес, Мангаля, Гарай, Лато (Гайя, 86), Монтойя, Орельяна (Баккали, 89), Парехо, Солер, Мина, Нани (Родриго, 70), Эль Хаддади
Предупреждения:
Каземиро, 52; Мората, 79; Модрич, 82 - Парехо, 21; Лато, 25; Гарай, 56; Мангаля, 64; Мина, 77
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
29 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция