Джозеф Паркер: Если Джошуа победит, то это будет нокаут

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер считает чемпиона IBF британца Энтони Джошуа небольшим фаворитом в бою с украинцем Владимиром Кличко.

«Все говорят, что Джошуа просто вынесет Кличко, но на самом деле сделать это с таким опытным соперником не так-то и просто. Я склоняюсь к победе Джошуа, потому что он молод и голоден. У Джошуа очень сильный удар, и я уверен, что он сделал все возможное, чтобы подготовиться к этому бою.

Если Джошуа выиграет, то это будет победа нокаутом, но если Клчико сможет воспользоваться своим опытом, бой может пройти все 12 раундов», - цитирует Паркера Boxing News.

Напомним, бой Кличко – Чисора состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».