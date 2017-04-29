Джозеф Паркер: Если Джошуа победит, то это будет нокаут
Чемпион мира по версии
WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер считает чемпиона IBF
британца Энтони Джошуа небольшим фаворитом в бою с украинцем Владимиром
Кличко.
«Все говорят, что Джошуа просто
вынесет Кличко, но на самом деле сделать это с таким опытным соперником не
так-то и просто. Я склоняюсь к победе Джошуа, потому что он молод и голоден. У
Джошуа очень сильный удар, и я уверен, что он сделал все возможное, чтобы
подготовиться к этому бою.
Если
Джошуа выиграет, то это будет победа нокаутом, но если Клчико сможет
воспользоваться своим опытом, бой может пройти все 12 раундов», - цитирует Паркера Boxing News.
Напомним, бой Кличко –
Чисора состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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