Олимпийская сборная России победила словенцев и выиграла «Кубок АЛРОСА»
Олимпийская сборная России одержала победу над сборной Словении со счетом 5:3 и стала победителем «Кубка АЛРОСА», который проводился в Санкт-Петербурге.
В составе хозяев дубль оформил Максим Шалунов, еще по шайбе забросили Степан Санников, Артем Ильенко и Александр Барабанов.
Напомним, в первом матче на турнире подопечные Олега Браташа со счетом 8:2 разгромили сборную Норвегии, состоявшую из игроков не старше 25 лет.
2 мая олимпийская сборная сыграет в Петербурге контрольный матч против основной сборной России.
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