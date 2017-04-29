Ян Муршак: Я продолжу играть в КХЛ, это точно

Капитан сборной Словении Ян Муршак, у которого 30 апреля истечет срок контракта с ЦСКА, рассказал, останется ли он в КХЛ.

- Мы скоро увидим, что произойдет. Осталось немного дней. Я знаю, что будет, но дождемся официального сообщения.

- Но в КХЛ вы останетесь?

- Я продолжу играть в КХЛ, это точно, - передает слова Муршака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Муршак с декабря 2013 года выступает за ЦСКА. В составе армейцев словенец стал трехкратным победителем регулярного чемпионата КХЛ.