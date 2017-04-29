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Ян Муршак: Я продолжу играть в КХЛ, это точно

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Капитан сборной Словении Ян Муршак, у которого 30 апреля истечет срок контракта с ЦСКА, рассказал, останется ли он в КХЛ.

- Мы скоро увидим, что произойдет. Осталось немного дней. Я знаю, что будет, но дождемся официального сообщения.

- Но в КХЛ вы останетесь?
- Я продолжу играть в КХЛ, это точно, - передает слова Муршака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Муршак с декабря 2013 года выступает за ЦСКА. В составе армейцев словенец стал трехкратным победителем регулярного чемпионата КХЛ. 

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