Рубен Рочина: Что буду делать в случае ухода Грасии? Мне в «Рубине» нравится
Полузащитник казанского «Рубина» Рубен Рочина рассказал о своей карьере в российском клубе.
– Хави Грасия в конце сезона может покинуть «Рубин». Готовы остаться в клубе?
– Очень часто многое зависит в карьере тренера от футболистов. И если вспомнить два пенальти, которые мы не забили в одной из последних встреч, все могло сложиться иначе. Наверняка, вопросов по тренеру не возникали. У меня же контракт с «Рубином» на три года, мне в клубе очень нравится.
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