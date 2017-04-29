Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия0 : 1Финляндия
Теннис  Младенович3:6, 7:5, 6:4Шарапова
Футбол  Терек3 : 1Урал
Футбол  Локомотив0 : 1Рубин
Футбол  Реал2 : 1Валенсия
Футбол  Эспаньол- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рубен Рочина: Что буду делать в случае ухода Грасии? Мне в «Рубине» нравится

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Рубен Рочина рассказал о своей карьере в российском клубе.

– Хави Грасия в конце сезона может покинуть «Рубин». Готовы остаться в клубе?
– Очень часто многое зависит в карьере тренера от футболистов. И если вспомнить два пенальти, которые мы не забили в одной из последних встреч, все могло сложиться иначе. Наверняка, вопросов по тренеру не возникали. У меня же контракт с «Рубином» на три года, мне в клубе очень нравится.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Руслан Камболов: Против «Локомотива» играть неприятно. Этот клуб меня воспиталРуслан Камболов: Против «Локомотива» играть неприятно. Этот клуб меня воспиталЗащитник «Рубина» прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (1:0).Рубен Рочина: Что буду делать, если уйдет Грасия? В «Рубине» мне нравитсяРубен Рочина: Что буду делать, если уйдет Грасия? В «Рубине» мне нравитсяПолузащитник «Рубина» подвел итог встречи с «Локомотивом» (1:0), а также рассказал о планах на будущее.Юрий Семин: У команды сложный период. Всех ждем в Сочи на финале кубкаЮрий Семин: У команды сложный период. Всех ждем в Сочи на финале кубкаГлавный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).Хави Грасия: Рад, что «Рубин» прервал неудачную сериюХави Грасия: Рад, что «Рубин» прервал неудачную сериюГлавный тренер «Рубина» оценил действия своей команды в победном матче 26-го тура РФПЛ над «Локомотивом» (1:0).«Терек» – «Урал». Онлайн«Локомотив» примет сегодня «Урал» в 26-м туре чемпионата России.РФПЛ. 26-й тур. «Локомотив» проиграл «Рубину», «Терек» против «Урала» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Семин снял шапку, но это не помогло. «Локо» сенсационно уступил «Рубину»Семин снял шапку, но это не помогло. «Локо» сенсационно уступил «Рубину»«Локомотив» дома уступил «Рубину» в рамках 26-го тура РФПЛ.В Ростове-на-Дону прошел турнир памяти бывшего сотрудника «Советского спорта»В турнире приняли участие восемь команд.«Рубин» обыграл «Локомотив» и прервал серию из восьми матчей без побед«Рубин» одержал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 26-го тура премьер-лиги на стадионе «Локомотив» в Черкизове.Заключительная квота билетов на матч ЦСКА – «Спартак» поступит в продажу завтраЗаключительная квота билетов на матч 26-го тура российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» поступит в свободную продажу в воскресенье. Об этом сообщает официальный сайт армейской команды.«Локомотив» – «Рубин» – 0:1. Как это было«Локомотив» примет сегодня «Рубин» в 26-м туре чемпионата России.Максим Бузникин: ЦСКА может победить в дерби за счет более гибкой тактики ГончаренкоРуководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящей встречи 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».Александр Гришин: Глупо спорить, что «Спартак» и ЦСКА сейчас являются сильнейшими в РоссииГлавный тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РФПЛ между армейской командой и «Спартаком».«Локомотив» – «Рубин». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 26-го тура чемпионата России.Алексей Стрепетов: Если ЦСКА победит, у «Спартака» могут возникнуть психологические проблемыБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».Шнуров сравнил «Зенит Арену» со «Звездой Смерти» из «Звездных войн»Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров сравнил стадион «Зенит Арена» со «Звездой Смерти» из космической саги «Звездные войны».Все решит Глушаков. Колонка Ловчева перед дербиВсе решит Глушаков. Колонка Ловчева перед дербиОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о предстоящем матче между ЦСКА и «Спартаком».Максим Бузникин: На исход борьбы за золото этот матч ЦСКА – «Спартак» особенно не повлияетРуководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящей встречи 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».Владимир Маркин: Хочу призвать болельщиков достойно принять любой результат матча ЦСКА - «Спартак»Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин рассказал о мерах безопасности во время матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».«Обе команды под сильным давлением, но «Спартак» в более сложном положении»«Обе команды под сильным давлением, но «Спартак» в более сложном положении»Перед матчем ЦСКА – «Спартак» свои соображения высказал психолог Института медико-биологических проблем РАН Вадим Гущин.
Футбол
«Сандерленд» вылетел из АПЛ
Футбол
Рубен Рочина: Что буду делать в случае ухода Грасии? Мне в «Рубине» нравится
Хоккей
Олимпийская сборная России победила словенцев и выиграла «Кубок АЛРОСА»
Футбол
«Реал» вырвал победу в матче с «Валенсией»
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Хавьер Грасия
Хавьер Грасиявсе новости
Рубен Рочина
Рубен Рочинавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости