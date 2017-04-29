Надаль обыграл Себальоса и вышел в финал турнира в Барселоне, где сыграет с Тимом
Матч 1/2 финала турнира АТР в
Барселоне (Испания) между испанцем Рафаэлем Надалем и аргентинцем Горацио
Себальосом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3,
6:4 в пользу Надаля.
Матч продолжался один час и 34 минуты. Надаль сделал один эйс и не допустил ни одной двойной ошибки, у его соперника два эйса и две двойные.
В финале Рафаэль сыграет с австрийцем
Домиником Тимом, который ранее обыграл британца Энди Маррэя.
Турнир АТР
Барселона (Испания)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 2 324 905
1/2 финала
Надаль Р. (Испания) - Себальос Г. (Аргентина) - 6:3, 6:4 29 апреля 17:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Надаль Р. (Испания) - Себальос Г. (Аргентина) - 6:3, 6:4
29 апреля 17:00, , Онлайн-трансляция
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