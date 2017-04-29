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Надаль обыграл Себальоса и вышел в финал турнира в Барселоне, где сыграет с Тимом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между испанцем Рафаэлем Надалем и аргентинцем Горацио Себальосом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Надаля.

Матч продолжался один час и 34 минуты. Надаль сделал один эйс и не допустил ни одной двойной ошибки, у его соперника два эйса и две двойные.

В финале Рафаэль сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который ранее обыграл британца Энди Маррэя.

Турнир АТР
Барселона (Испания)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 2 324 905
1/2 финала

Матч

Надаль Р. (Испания) - Себальос Г. (Аргентина) - 6:3, 6:4

Место и дата

29 апреля 17:00, , Онлайн-трансляция

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