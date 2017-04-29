Надаль обыграл Себальоса и вышел в финал турнира в Барселоне, где сыграет с Тимом

Матч 1/2 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между испанцем Рафаэлем Надалем и аргентинцем Горацио Себальосом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Надаля.

Матч продолжался один час и 34 минуты. Надаль сделал один эйс и не допустил ни одной двойной ошибки, у его соперника два эйса и две двойные.

В финале Рафаэль сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который ранее обыграл британца Энди Маррэя.

Турнир АТР

Барселона (Испания)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 2 324 905

1/2 финала