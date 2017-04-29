«Сандерленд» вылетел из АПЛ

Робер Пирес: Погба не виноват в том, что «Манчестер Юнайтед» зарплатил за него такие деньги

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес не поддерживает критику в адрес хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.