«Сандерленд» вылетел из АПЛ
Поражение от «Борнмута»
(0:1) лишило «Сандерленд» шансов на сохранение прописки в премьер-лиге.
В субботу команда Дэвида Мойеса потерпела поражение от «Борнмута», пропустив единственный гол на 88-й минуте от полузащитника Джошуа Кинга.
Таким образом, «черные коты» стали первой командой, вылетевшей из премьер-лиги по итогам сезона.
«Сандерленд» провел в элите английского футбола десять сезонов подряд. За этот период лучшим результатом команды стало десятое место в сезоне 2010/2011.
Напомним, также в зоне вылета остаются «Мидлсбро» и «Суонси».
Матч
Сандерленд - Борнмут - 0:1 (0:0)
Голы
Кинг 89 (0:1).
Состав
Сандерленд: Пикфорд, Манкильо, Лав, Коне, О'Ши, Хазри, Пиенаар (Хонеймэн, 55), Ндонг, Дефо, Аничебе, Борини
Борнмут: Боруц, Дэниелс, Смит А., Кук С., Фрэнсис, Кук Л., Пью (Муссе, 83), Кинг, Артер, Фрейзер (Градель, 90), Афобе (Станислас, 57)
Предупреждения:
Пиенаар, 46; Борини, 77; Хазри, 78 - Кук Л., 33; Артер, 77
Судья:
Стюарт Эттуэл (Англия)
Место и дата
29 апреля 17:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция