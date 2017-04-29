Степан Санников: После ухода Шумакова и Шалунова молодым игрокам «Сибири» надо подниматься на новый уровень

Нападающий «Сибири» и олимпийской сборной России Степан Санников поделился мнением об уходе из новосибирского клуба форвардов Сергея Шумакова и Максима Шалунова.

- Сложно будет «Сибири» без Шумакова и Шалунова?

- Конечно, он забивали много голов. Надо будет перестраиваться и отдать бремя лидерства другим игрокам.

- Отдавать тем хоккеистам, которые сейчас в «Сибири», или нужно брать других игроков?

- Молодым игрокам надо подниматься на уровень повыше и претендовать на места в первом-втором звеньях, - передает слова Санникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский объявил об уходе из клуба Сергея Шумакова, Максима Шалунова и Константина Окулова. Контракты игроков истекут 30 апреля. У Санникова соглашение с клубом действует до конца сезона 2017/2018.