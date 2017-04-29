Олег Браташ: Порекомендовал бы Знарку четырех игроков для чемпионата мира

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после победы над словенцами (5:3) оценил выступление команды на «Кубке АЛРОСА» и поделился мнением о шансах его подопечных сыграть на чемпионате мира.

- Достигли преимущества в счете, хорошо реализовали моменты, но в обороне у нас были огрехи, за которые нас наказали. Но мы смогли выстоять и победить.

- В чем польза от этого турнира?

- Наша команда и существует для пользы. Ребята получают международный опыт, мы знакомимся с некоторыми ребятами, а теперь имеем о них побольше представления.

- Почему поменяли Шумакова на Ильенко?

- Ильенко изначально ехал 13-м нападающим. Он универсал, поэтому поставили именно его.

- Сколько игроков порекомендуете Знарку?

- Четверых. Но фамилии вам не скажу, - передает слова Браташа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, олимпийская сборная России стала победителем «Кубка АЛРОСА». На турнире в Петербурге подопечные Браташа обыграли команду Норвегии U-25 (8:2) и словенцев (5:3).

Чемпионат мира пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая. Соперниками сборной России будут команды США, Швеции, Словакии, Германии, Дании, Латвии и Италии. Окончательный состав национальной команды станет известен 2 мая.