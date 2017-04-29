Роналду стал лучшим бомбардиров топ-5 чемпионатов Европы

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду забили в ворота «Валенсии» в 34-м туре чемпионата Испании и помог своей команде победить со счетом 2:1. Для него этот гол стал 367-м в европейских чемпионатах.

Как сообщает «Газета.Ru», Роналду стал лучшим бомбардиром среди футболистов, выступавших в топ-5 европейских чемпионатов (чемпионаты Англии, Испании, Франции, Германии и Италии). Напомним, что до перехода в «Реал» Криштиану выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед».