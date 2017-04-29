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Роналду стал лучшим бомбардиров топ-5 чемпионатов Европы

Источник:  Газета.RuКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду забили в ворота «Валенсии» в 34-м туре чемпионата Испании и помог своей команде победить со счетом 2:1. Для него этот гол стал  367-м в европейских чемпионатах.

Как сообщает «Газета.Ru», Роналду стал лучшим бомбардиром среди футболистов, выступавших в топ-5 европейских чемпионатов (чемпионаты Англии, Испании, Франции, Германии и Италии). Напомним, что до перехода в «Реал» Криштиану выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед».

Матч

Реал - Валенсия - 2:1 (1:0)

Голы

Роналду 27 (1:0). Парехо 82 (1:1). Марсело 86 (2:1).

Состав

Реал: Навас, Начо, Рамос, Марсело, Карвахаль, Кроос, Модрич (Васкес, 90), Каземиро, Родригес (Асенсио, 66), Роналду, Бензема (Мората, 72)

Валенсия: Алвес, Мангаля, Гарай, Лато (Гайя, 86), Монтойя, Орельяна (Баккали, 89), Парехо, Солер, Мина, Нани (Родриго, 70), Эль Хаддади

Предупреждения:

Каземиро, 52; Мората, 79; Модрич, 82 - Парехо, 21; Лато, 25; Гарай, 56; Мангаля, 64; Мина, 77

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

29 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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