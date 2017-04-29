Ян Муршак: Надеюсь, сможем преподнести сюрприз и обыграть кого-нибудь на ЧМ-2017

Капитан сборной Словении Ян Муршак после поражения от олимпийской сборной России на «Кубке АЛРОСА» (3:5) оценил подготовку национальной команды к чемпионату мира.

- Это последняя игра перед чемпионатом мира. Думаю, матчей было достаточно для подготовки. Надеюсь, мы готовы к турниру. Сегодня мы не показывали в течение всего матча хорошую игру, были позитивные и негативные моменты. Если проведем работу над ошибками и будем хорошо играть весь матч - мы сможем удивить кого-нибудь из соперников на чемпионате мира.

- Вам во Франции играть с канадцами, финнами. Едете на чемпионат мира андердогами?

- Мы всегда андердоги, но надеюсь, сможем преподнести сюрприз и обыграть кого-нибудь. Будет тяжело, у всех соперников на бумаге составы лучше, чем у нас. Однако в нашей команде собрана группа отличных ребят. Мы играем как команда, но никто не знает, что произойдет, - передает слова Муршака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая. Соперниками словенцев будут команды Канады, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии и Франции.