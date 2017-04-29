Максим Шалунов: О будущем мне сказать нечего, пока ничего ни с кем не подписывал

Нападающий «Сибири» и олимпийской сборной России Максим Шалунов поделился впечатлениями от победы над словенцами на «Кубке АЛРОСА» (5:3) и рассказал о ситуации с уходом из новосибирского клуба.

- У Словении хорошие, мастеровитые ребята. Была нелегкая игра, хоть мы вели 3:0, потом чуть-чуть расслабились. Слава богу, что выиграли.

- Ваш партнер по звену Сергей Шумаков попрощался с болельщиками «Сибири», вы тоже покинете команду. Какие-нибудь новости можете рассказать?

- Мне пока нечего сказать. Я ничего ни с кем не подписывал.

- Уже официально объявлено, что вы уходите.

- Когда объявили?

- Фастовский это сказал на представлении нового главного тренера.

- Я ничего не знаю, еще никуда не ушел.

- Шайбы, заброшенные словенцам, помогут оказаться на чемпионате мира?

- Это у тренера надо спрашивать. Вера есть всегда, - передает слова Шалунова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, контракты Шумакова и Шалунова с «Сибирью» истекут 30 апреля. Ранее генменеджер клуба Кирилл Фастовский заявил, что эти хоккеисты вместе с Константином Окуловым уйдут из «Сибири».

Шалунов сделал дубль в матче со Словенией на «Кубке АЛРОСА». Игра завершилась победой олимпийской сборной со счетом 5:3.