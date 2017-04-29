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«Монако» обыграл «Тулузу» и продолжает лидировать в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Тулузой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монако».

В составе победителей отличились Камил Глик, Килиан Мбаппе и Тома Лемар. У «Тулузы» забил Ола Тойвонен.

«Монако» набрал 83 очка и продолжает лидировать в чемпионате Франции. У «Тулузы» 42 очка и 11-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

Матч

Монако - Тулуза - 3:1 (0:0)

Голы

Тойвонен 46 (0:1). Глик 49 (1:1). Мбаппе 64 (2:1). Лемар 75 (3:1).

Состав

Монако: Субашич, Менди (Раджи, 70), Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар (Жорже, 90), Дирар, Силва, Моутинью, Мбаппе (Жермен, 86), Фалькао

Тулуза: Лафон, Амьен-Аду, Жюльен, Сомалия (Брайтвайт, 71), Мубандже, Диоп, Думбия, Дурмаз (Лукебакио, 77), Трехо, Тойвонен (Силла, 80), Делор

Предупреждения:

Менди, 66 - Тойвонен, 17; Думбия, 30; Сомалия, 35; Трехо, 87

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

29 апреля 18:00, Луи II, Онлайн-трансляция

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