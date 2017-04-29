«Монако» обыграл «Тулузу» и продолжает лидировать в чемпионате Франции
Матч 35-го тура чемпионата Франции между «Монако»
и «Тулузой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монако».
В составе победителей отличились Камил Глик,
Килиан Мбаппе и Тома Лемар. У «Тулузы» забил Ола Тойвонен.
«Монако» набрал 83 очка и продолжает
лидировать в чемпионате Франции. У «Тулузы» 42 очка и 11-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
35-й тур
Матч
Голы
Тойвонен 46 (0:1). Глик 49 (1:1). Мбаппе 64 (2:1). Лемар 75 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Менди (Раджи, 70), Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар (Жорже, 90), Дирар, Силва, Моутинью, Мбаппе (Жермен, 86), Фалькао
Тулуза: Лафон, Амьен-Аду, Жюльен, Сомалия (Брайтвайт, 71), Мубандже, Диоп, Думбия, Дурмаз (Лукебакио, 77), Трехо, Тойвонен (Силла, 80), Делор
Предупреждения:
Менди, 66 - Тойвонен, 17; Думбия, 30; Сомалия, 35; Трехо, 87
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
29 апреля 18:00, Луи II, Онлайн-трансляция