Себастьян Феттель: Когда услышал, что стал первым, был на седьмом небе от счастья

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации Гран-при России в Сочи, которую он завершил на первом месте.

«Сессия началась хорошо, и я чувствовал себя в машине довольно комфортно. Я немного выбился из ритма во втором сегменте квалификации.

Первая попытка в третьем сегменте в моем исполнении была не очень аккуратной. Я выдал максимум на втором быстром круге, улучшив время на последнем секторе. Я знал, что на данный момент опередил соперников, но потом сразу же сказал команде по радио: «Говорите мне о результатах остальных».

Когда я услышал сообщение в ответ, то был на седьмом небе от счастья. В квалификации машина была феноменальной.

Я уверен, что в гонке мы будем очень сильны, хотя в пятницу Валттери Боттас также демонстрировал хороший темп», – приводит Autosport.com.ru слова Феттеля.

Напомним, четырехкратный чемпион мира опередил партнера по команде Кими Райкконена на 0,059 секунды и завоевал свой 47-й поул-позишн в карьере.