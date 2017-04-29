Шарапова проиграла Младенович в полуфинале турнира в Штутгарте
Российская
теннисистка Мария Шарапова завершила свое выступление на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в
Штутгарте.
В полуфинале 30-летняя российская теннисистка потерпела поражение в трех сетах от Кристины Младенович из Франции (6:3, 5:7, 4:6).
Шарапова выиграла первый сет и вела во втором – со счетом 2:0, после чего проиграла три гейма подряд. Решающим в сете стал 12-й гейм на подаче Шараповой, который остался за Младенович.
В третьем сете российская теннисистка уступала со счетом 2:5, но смогла сделать ответный брейк, однако тут проиграла свою подачу и весь матч.
Напомним, турнир в Штутгарте стал первым для Шараповой после 15-месячной дисквалификации.
В финале Младенович, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, сыграет с победителем второго полуфинала Лаура Зигемунд (Германия) – Симона Халеп (Румыния).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
½ финала
Матч
Младенович К. (Франция) - Шарапова М. (Россия) - 3:6, 7:5, 6:4
Место и дата
29 апреля 17:00, , Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча