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Шарапова проиграла Младенович в полуфинале турнира в Штутгарте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шарапова проиграла Младенович в полуфинале турнира в Штутгарте
Источник: Gettyimages.ru

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила свое выступление на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте.

В полуфинале 30-летняя российская теннисистка потерпела поражение в трех сетах от Кристины Младенович из Франции (6:3, 5:7, 4:6).

Шарапова выиграла первый сет и вела во втором – со счетом 2:0, после чего проиграла три гейма подряд. Решающим в сете стал 12-й гейм на подаче Шараповой, который остался за Младенович.

В третьем сете российская теннисистка уступала со счетом 2:5, но смогла сделать ответный брейк, однако тут проиграла свою подачу и весь матч.

Напомним, турнир в Штутгарте стал первым для Шараповой после 15-месячной дисквалификации.

В финале Младенович, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, сыграет с победителем второго полуфинала Лаура Зигемунд (Германия) – Симона Халеп (Румыния).

Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
½ финала

Матч

Младенович К. (Франция) - Шарапова М. (Россия) - 3:6, 7:5, 6:4

Место и дата

29 апреля 17:00, , Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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