Шарапова проиграла Младенович в полуфинале турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила свое выступление на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте.

В полуфинале 30-летняя российская теннисистка потерпела поражение в трех сетах от Кристины Младенович из Франции (6:3, 5:7, 4:6).

Шарапова выиграла первый сет и вела во втором – со счетом 2:0, после чего проиграла три гейма подряд. Решающим в сете стал 12-й гейм на подаче Шараповой, который остался за Младенович.

В третьем сете российская теннисистка уступала со счетом 2:5, но смогла сделать ответный брейк, однако тут проиграла свою подачу и весь матч.

Напомним, турнир в Штутгарте стал первым для Шараповой после 15-месячной дисквалификации.

В финале Младенович, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, сыграет с победителем второго полуфинала Лаура Зигемунд (Германия) – Симона Халеп (Румыния).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

½ финала

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча