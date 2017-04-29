Александр Дергачев: Контрольная игра с главной сборной будет жесткой, но не жестокой

Нападающий СКА и олимпийской сборной России Александр Дергачев подвел итоги выступления на «Кубке АЛРОСА», который прошел в Санкт-Петербурге с 27 по 29 апреля.

- Ощутили разницу между международным уровнем и КХЛ?

- Я выступал за молодежную сборную. Разница, естественно, есть.

- Что «Кубок АЛРОСА» вам дал за три дня?

- Точно кучу положительных эмоций. Встретились со старыми друзьями, с кем играли по молодежке. Атмосфера была классной.

- После одного матча за СКА вы вспоминали Яромира Ягра. Сейчас вы играли под 68-м номером. Хотите играть так же долго, как он?

- Когда майки повесили в раздевалке, ребята сами вспомнили. Начали смеяться, говорили: «Ягр-Ягр».

- 2 мая у олимпийской сборной будет контрольный матч с главной командой. Это будет действительно товарищеская игра или жалеть никого не будут?

- Будет жестко, но не жестоко. Естественно, в тело надо играть в меру, потому что ребята готовятся к чемпионату мира. Тренерский штаб должен их просмотреть.

- Сами уже не ждете приглашения на чемпионат мира, потом в отпуск?

- Конечно, - передает слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, олимпийская сборная России выиграла «Кубок АЛРОСА». Подопечные Олега Браташа одержали победы над командой Норвегии U-25 (8:2) и словенцами (5:3).