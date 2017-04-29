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Алексей Сорокин: Временные трибуны на «Фиште» будут частично закрыты во время Кубка конфедераций

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин заявил, что временные трибуны на олимпийском стадионе «Фишт» во время Кубка конфедераций будут частично закрыты.

«Приняли решение, что на Кубке конфедераций частично трибуны будут закрыты, маленькая часть. На чемпионат мира решения еще нет. Это не сильно затронет вместимость, чуть больше тысячи мест», – приводит ТАСС слова Сорокина.

Напомним, стадиона «Фишт» вмещает 48 400 зрителей. Временные трибуны были установлены для увеличения вместимости стадиона во время Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Стадион «Фишт» примет четыре матча.

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