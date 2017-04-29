Александр Селихов: Успею вернуться в «Спартак» из второй команды, мне нужно быть в заявке на игре с ЦСКА

Вратарь «Спартака-2» Александр Селихов поделился впечатлениями от матча с «Тосно» в рамках 24-го тура ФНЛ (1:1) и рассказал об ожиданиях от встречи с ЦСКА.

- Игра получилась интересной, обе команды хотели победить. Удаление чуть-чуть подкосило нас, было непросто отыграться, но футбольный бог увидел наши старания и наградил нас. Все-таки три игрока травмировались.

- В начале матча шел дождь. Погода не сказалась на отскоках мяча?

- Да нет, мокрое поле добавило быстроту мячу.

- Успеете попасть в заявку «Спартака» на матч с ЦСКА?

- Да, мне сказали, что мне нужно быть в заявке.

- Армейцы уверенно обыграли «Локомотив». Что нужно сделать «Спартаку» для победы?

- Игра будет 100 процентов интересной, футболисты отдадут все силы и покажут хороший футбол, - передает слова Селихова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Дерби ЦСКА - «Спартак» пройдет в Москве 30 апреля. Начало встречи в 17:00.

Напомним, матч между «Тосно» и «Спартаком-2» закончился со счетом 1:1. На гол Вагиза Галиулина красно-белые ответили мячом Дениса Давыдова. С 28-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Александра Лихачева.

Набрав 66 очков, подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. Красно-белые идут четвертыми с 53 очками.

В следующем туре «Спартак-2» примет в Москве «Тамбов», а «Тосно» встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Игры пройдут 6 мая. В случае победы тосненцы гарантируют себе выход в РФПЛ.