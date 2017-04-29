Александр Селихов: Успею вернуться в «Спартак» из второй команды, мне нужно быть в заявке на игре с ЦСКА
Вратарь «Спартака-2» Александр Селихов поделился впечатлениями от матча с «Тосно» в рамках 24-го тура ФНЛ (1:1) и рассказал об ожиданиях от встречи с ЦСКА.
- Игра получилась интересной, обе команды хотели победить. Удаление чуть-чуть подкосило нас, было непросто отыграться, но футбольный бог увидел наши старания и наградил нас. Все-таки три игрока травмировались.
- В начале матча шел дождь. Погода не сказалась на отскоках мяча?
- Да нет, мокрое поле добавило быстроту мячу.
- Успеете попасть в заявку «Спартака» на матч с ЦСКА?
- Да, мне сказали, что мне нужно быть в заявке.
- Армейцы уверенно обыграли «Локомотив». Что нужно сделать «Спартаку» для победы?
- Игра будет 100 процентов интересной, футболисты отдадут все силы и покажут хороший футбол, - передает слова Селихова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Дерби ЦСКА - «Спартак» пройдет в Москве 30 апреля. Начало встречи в 17:00.
Напомним, матч между «Тосно» и «Спартаком-2» закончился со счетом 1:1. На гол Вагиза Галиулина красно-белые ответили мячом Дениса Давыдова. С 28-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Александра Лихачева.
Набрав 66 очков, подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. Красно-белые идут четвертыми с 53 очками.
В следующем туре «Спартак-2» примет в Москве «Тамбов», а «Тосно» встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Игры пройдут 6 мая. В случае победы тосненцы гарантируют себе выход в РФПЛ.
Матч
Голы
Галиулин 26 (1:0). Давыдов 83 (1:1).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Абазов, Кашчелан, Богаев, Мухаметшин (Альшин, 75), Галиулин, Палиенко, Заболотный, Кутьин (Чиркин, 64)
Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Шанбиев (Сокол, 81), Хомуха, Бакаев, Савичев (Руденко, 81), Леонтьев, Самсонов, Давыдов (Пантелеев, 90), Мелкадзе (Нимели, 57)
Предупреждения:
Кашчелан, 52; Мухаметшин, 53; Галиулин, 73 - Шанбиев, 69; Селихов, 90
Удаления:
нет - Лихачёв, 28
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
29 апреля 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция