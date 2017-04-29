Чехия одержала вторую победу на «Чешских играх», обыграв шведов
Матч второго тура «Чешских игр» в рамках Еврохоккейтура между сборными Чехии и Швеции завершился победой чешских хоккеистов. Итоговый счет матча – 8:4.
В составе победителей отличились Томаш
Кундратек, Михал Бирнер, Ян Коварж, Радим Шимек (дважды), Петр Голик и Роман Червенка. У шведов дубль сделал Джон
Клингберг, также отличились Марио Кемпе и Габрижль Ландеског.
Швеция шестью очками лидирует в турнирной
таблице. Финляндия с тремя очками на втором месте. Третьей идет Швеция – два очка.
Сборная России с одним очком на последнем месте.
Еврохоккейтур
«Чешские игры»
Ческе Будевееце (Чехия)
2-й тур
Матч
Чехия - Швеция - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Место и дата
29 апреля 18:00, Будвар Арена, Онлайн-трансляция
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