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Чехия одержала вторую победу на «Чешских играх», обыграв шведов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура «Чешских игр» в рамках Еврохоккейтура между сборными Чехии и Швеции завершился победой чешских хоккеистов. Итоговый счет матча – 8:4.

В составе победителей отличились Томаш Кундратек, Михал Бирнер, Ян Коварж, Радим Шимек (дважды), Петр Голик и  Роман Червенка. У шведов дубль сделал Джон Клингберг, также отличились Марио Кемпе и Габрижль Ландеског.

Швеция шестью очками лидирует в турнирной таблице. Финляндия с тремя очками на втором месте. Третьей идет Швеция – два очка. Сборная России с одним очком на последнем месте.

Еврохоккейтур

«Чешские игры»

Ческе Будевееце (Чехия)

2-й тур

Матч

Чехия - Швеция - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Место и дата

29 апреля 18:00, Будвар Арена, Онлайн-трансляция

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