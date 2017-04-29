Григорий Чиркин: Давил факт, что «Тосно» может досрочно выйти в РФПЛ

Полузащитник «Тосно» Григорий Чиркин оценил игру команды в матче 34-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (1:1).

- Не было ли опрометчиво отдавать инициативу «Спартаку-2»?

- Это удаление особо никак не сказалось на них. «Спартак-2» хоть вдесятером, хоть вдевятером - они бегут вперед, им без разницы. Мы больше переживали за счет.

- На игроков давил факт, что могли сегодня выйти в премьер-лигу?

- Думаю, да, боялись за результат. Повели довольно быстро, если бы забили еще - игра сложилась бы совсем по-другому, - передает слова Чиркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился со счетом 1:1. На гол Вагиза Галиулина красно-белые ответили мячом Дениса Давыдова. С 28-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Александра Лихачева.

Набрав 66 очков, подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. Красно-белые идут четвертыми с 53 очками.

В следующем туре «Спартак-2» примет в Москве «Тамбов», а «Тосно» встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Игры пройдут 6 мая. В случае победы тосненцы гарантируют себе выход в РФПЛ.