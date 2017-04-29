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Григорий Чиркин: Давил факт, что «Тосно» может досрочно выйти в РФПЛ

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Григорий Чиркин оценил игру команды в матче 34-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (1:1).

- Не было ли опрометчиво отдавать инициативу «Спартаку-2»?
- Это удаление особо никак не сказалось на них. «Спартак-2» хоть вдесятером, хоть вдевятером - они бегут вперед, им без разницы. Мы больше переживали за счет.

- На игроков давил факт, что могли сегодня выйти в премьер-лигу?
- Думаю, да, боялись за результат. Повели довольно быстро, если бы забили еще - игра сложилась бы совсем по-другому, - передает слова Чиркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился со счетом 1:1. На гол Вагиза Галиулина красно-белые ответили мячом Дениса Давыдова. С 28-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Александра Лихачева.

Набрав 66 очков, подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. Красно-белые идут четвертыми с 53 очками.

В следующем туре «Спартак-2» примет в Москве «Тамбов», а «Тосно» встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Игры пройдут 6 мая. В случае победы тосненцы гарантируют себе выход в РФПЛ.  

Матч

Тосно - Спартак-2 - 1:1 (1:0)

Голы

Галиулин 26 (1:0). Давыдов 83 (1:1).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Абазов, Кашчелан, Богаев, Мухаметшин (Альшин, 75), Галиулин, Палиенко, Заболотный, Кутьин (Чиркин, 64)

Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Шанбиев (Сокол, 81), Хомуха, Бакаев, Савичев (Руденко, 81), Леонтьев, Самсонов, Давыдов (Пантелеев, 90), Мелкадзе (Нимели, 57)

Предупреждения:

Кашчелан, 52; Мухаметшин, 53; Галиулин, 73 - Шанбиев, 69; Селихов, 90

Удаления:

нет - Лихачёв, 28

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

29 апреля 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция

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