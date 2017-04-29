Сергей Сухарев: В следующем матче «Тосно» решит задачу выхода в премьер-лигу

Защитник «Тосно» Сергей Сухарев поделился впечатлениями от встречи со «Спартаком» в 34-м туре ФНЛ (1:1).

- Как думаете, почему упустили Давыдова в моменте с голом?

- Парень хорошо развернулся и ударил в девятку, вот и все.

- На вас как-то давил груз ответственности за результат?

- Нет, у нас комфортное положение в турнирной таблице. Думаю, в следующем матче мы решим задачу выхода в премьер-лигу. Конечно, хотелось оформить путевку при своих болельщиках, но придется это делать на выезде.

- Вам достаточно одного очка.

- Хотелось бы взять все три, - передает слова Сухарева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился со счетом 1:1. На гол Вагиза Галиулина красно-белые ответили мячом Дениса Давыдова. С 28-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Александра Лихачева.

Набрав 66 очков, подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. Красно-белые идут четвертыми с 53 очками.

В следующем туре «Спартак-2» примет в Москве «Тамбов», а «Тосно» встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Игры пройдут 6 мая. В случае победы тосненцы гарантируют себе выход в РФПЛ.