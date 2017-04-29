Сергей Сухарев: В следующем матче «Тосно» решит задачу выхода в премьер-лигу
Защитник «Тосно» Сергей Сухарев поделился впечатлениями от встречи со «Спартаком» в 34-м туре ФНЛ (1:1).
- Как думаете, почему упустили Давыдова в моменте с голом?
- Парень хорошо развернулся и ударил в девятку, вот и все.
- На вас как-то давил груз ответственности за результат?
- Нет, у нас комфортное положение в турнирной таблице. Думаю, в следующем матче мы решим задачу выхода в премьер-лигу. Конечно, хотелось оформить путевку при своих болельщиках, но придется это делать на выезде.
- Вам достаточно одного очка.
- Хотелось бы взять все три, - передает слова Сухарева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч закончился со счетом 1:1. На гол Вагиза Галиулина красно-белые ответили мячом Дениса Давыдова. С 28-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Александра Лихачева.
Набрав 66 очков, подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. Красно-белые идут четвертыми с 53 очками.
В следующем туре «Спартак-2» примет в Москве «Тамбов», а «Тосно» встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Игры пройдут 6 мая. В случае победы тосненцы гарантируют себе выход в РФПЛ.
Матч
Голы
Галиулин 26 (1:0). Давыдов 83 (1:1).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Абазов, Кашчелан, Богаев, Мухаметшин (Альшин, 75), Галиулин, Палиенко, Заболотный, Кутьин (Чиркин, 64)
Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Шанбиев (Сокол, 81), Хомуха, Бакаев, Савичев (Руденко, 81), Леонтьев, Самсонов, Давыдов (Пантелеев, 90), Мелкадзе (Нимели, 57)
Предупреждения:
Кашчелан, 52; Мухаметшин, 53; Галиулин, 73 - Шанбиев, 69; Селихов, 90
Удаления:
нет - Лихачёв, 28
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
29 апреля 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция