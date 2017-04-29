Хавьер Грасия: Мы почти ничего не дали создать «Локомотиву»

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился впечатлениями после матча против «Локомотива» в 26-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Важная и нужная победа, перед этим матчем не могли победить восемь игр. Следует отметить общие усилиями, коллективные усилия, ребята поработали добросовестно и здорово. По матчу – первый тайм провели хорошо, не дали почти ничего создать сопернику, только Ари. В целом владели инициативой.

Второй тайм – у соперника произошла перестройка, мы подстроились. Но нам было непросто, мы отошли назад. Отталкивались от счета. У соперника было много голевых моментов, один-два очень опасных, плюс удар в перекладину. Рад, что мы победили», – сказал Грасия.

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