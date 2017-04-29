Хавьер Грасия: Мы почти ничего не дали создать «Локомотиву»
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия
поделился впечатлениями после матча против «Локомотива» в 26-м туре чемпионата
России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Важная
и нужная победа, перед этим матчем не могли победить восемь игр. Следует
отметить общие усилиями, коллективные усилия, ребята поработали добросовестно и
здорово. По матчу – первый тайм провели хорошо, не дали почти ничего создать
сопернику, только Ари. В целом владели инициативой.
Второй тайм –
у соперника произошла перестройка, мы подстроились. Но нам было непросто, мы
отошли назад. Отталкивались от счета. У соперника было много голевых моментов,
один-два очень опасных, плюс удар в перекладину. Рад, что мы победили», – сказал Грасия.
Полную версию пресс-конференции главного тренера «Рубина» вы можете прочитать здесь.
Матч
Голы
Ткачук 20 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Михалик, Пейчинович, Денисов И., Игнатьев, Фарфан, Баринов, Коломейцев (Галаджан, 63), Фернандеш (Миранчук А., 46), Ари (Майкон, 46)
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Цакташ, Камболов, Ткачук (Ахметов, 83), Мвила, Канунников, Жемалетдинов (Бауэр, 90), Рочина (Махатадзе, 88)
Предупреждения:
Фарфан, 30; Баринов, 55 - Санчес, 71; Цакташ, 82; Рыжиков, 90; Жемалетдинов, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
29 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция