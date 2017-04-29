«Терек» одержал крупную волевую победу над «Уралом»

«Терек» победил «Урал» (5:2) в матче 26-го тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.

Форвард гостей Роман Павлюченко открыл счет на 21-й минуте. До перерыва нападающий «Терека» Аблай Мбенг восстановил равенство. А во втором тайме в воротах «Урала» побывало еще три мяча.

Сначала Мбенг сделал дубль, после чего Заур Садаев и Игорь Лебеденко забили еще два гола. Вышедший на замену форвард «Урала» Эдгар Манучарян вернул разницу в два мяча. Однако иранский защитник Милад Мохаммади все-таки оформил крупную победу «Терека».

«Терек» набрал 39 очков и догнал занимающий пятое место «Ростов». В следующем туре 7 мая команда Рашида Рахимова сыграет в гостях с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург».

«Урал» по итогам тура пропустил вперед «Рубин». 2 мая команда разыграет Кубок России с «Локомотивом» на стадионе «Фишт» в Сочи.

РФПЛ

26-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча