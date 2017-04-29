Юрий Семин: Вся команда заслуживает отрицательной оценки

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после матча против «Рубина» в 26-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

– Схема с тремя защитниками – запоздалая реакция на травму с Чорлукой?

– Особенной роли не играет, во сколько играешь защитников. Важно, как команда атакует и обороняется в целом. Виноваты не только два центральных защитники. Но мы исходили из сегодняшних возможностей.

– С чем связано отсутствие Кверквелии?

– Он не имеет права играть против «Рубина», либо нужно было совершать какие-то финансовые затраты.

– А как оцените Баринова?

– На сборах он играл неплохо. Не допусти он одну ошибку, можно было бы сказать что-то положительное. Но отрицательной оценки заслуживает вся команда, – сказал Семин.

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