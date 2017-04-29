Юрий Семин: Вся команда заслуживает отрицательной оценки
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин
поделился впечатлениями после матча против «Рубина» в 26-м туре чемпионата
России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.
– Схема с тремя
защитниками – запоздалая реакция на травму с Чорлукой?
– Особенной роли не играет, во сколько играешь защитников. Важно, как команда атакует и обороняется в целом. Виноваты не только два центральных защитники. Но мы исходили из сегодняшних возможностей.
– С чем связано отсутствие Кверквелии?
– Он не имеет права играть против «Рубина», либо нужно было совершать какие-то финансовые затраты.
– А как оцените Баринова?
– На сборах он играл неплохо. Не допусти он одну ошибку, можно было бы сказать что-то положительное. Но отрицательной оценки заслуживает вся команда, – сказал Семин.
Полную версию пресс-конференции главного тренера «Локомотива» вы можете прочитать здесь.
Матч
Голы
Ткачук 20 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Михалик, Пейчинович, Денисов И., Игнатьев, Фарфан, Баринов, Коломейцев (Галаджан, 63), Фернандеш (Миранчук А., 46), Ари (Майкон, 46)
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Цакташ, Камболов, Ткачук (Ахметов, 83), Мвила, Канунников, Жемалетдинов (Бауэр, 90), Рочина (Махатадзе, 88)
Предупреждения:
Фарфан, 30; Баринов, 55 - Санчес, 71; Цакташ, 82; Рыжиков, 90; Жемалетдинов, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
29 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция