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Юрий Семин: Вся команда заслуживает отрицательной оценки

Максим Кравченко, Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после матча против «Рубина» в 26-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

– Схема с тремя защитниками – запоздалая реакция на травму с Чорлукой?
– Особенной роли не играет, во сколько играешь защитников. Важно, как команда атакует и обороняется в целом. Виноваты не только два центральных защитники. Но мы исходили из сегодняшних возможностей.

– С чем связано отсутствие Кверквелии?
– Он не имеет права играть против «Рубина», либо нужно было совершать какие-то финансовые затраты.

– А как оцените Баринова?
– На сборах он играл неплохо. Не допусти он одну ошибку, можно было бы сказать что-то положительное. Но отрицательной оценки заслуживает вся команда, – сказал Семин.

Полную версию пресс-конференции главного тренера «Локомотива» вы можете прочитать здесь.

Матч

Локомотив - Рубин - 0:1 (0:1)

Голы

Ткачук 20 (0:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Михалик, Пейчинович, Денисов И., Игнатьев, Фарфан, Баринов, Коломейцев (Галаджан, 63), Фернандеш (Миранчук А., 46), Ари (Майкон, 46)

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Цакташ, Камболов, Ткачук (Ахметов, 83), Мвила, Канунников, Жемалетдинов (Бауэр, 90), Рочина (Махатадзе, 88)

Предупреждения:

Фарфан, 30; Баринов, 55 - Санчес, 71; Цакташ, 82; Рыжиков, 90; Жемалетдинов, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

29 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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