Virtus.pro пробилась в полуфинал The Kiev Major
Российский коллектив Virtus.pro вышел в полуфинал турнира The Kiev Major.
В четвертьфинале «медведи» обыграли китайскую пятерку Team VG.J со счетом 2:1. В полуфинале Virtus.pro сразится с Invictus Gaming.
Team VG.J заняла 5-8 место место и заработала 125 000 долларов.
Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.
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