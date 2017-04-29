«Бавария» разгромила «Вольфсбург» и досрочно стала чемпионом Германии

Матч 31-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Баварией» завершился победой гостей со счетом 4:0. Эта победа обеспечила мюнхенскому клубу очередной чемпионский титул.

В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски. Также отличились Давид Алаба, Арьен Роббен, Томас Мюллер и Джошуа Киммих.

«Бавария» набрала 73 очка и за три тура до финиша стала недосягаемой для конкурентов. У идущего вторым «РБ Лейпциг» на десять очков меньше. «Вольфсбург» на 14-м месте – 33 очка.

«Бавария» стала чемпионом Германии в 27-й раз, что является лучшим показателем в истории турнира. Отметим также, что «Бавария» стала чемпионом в пятый раз подряд.

Чемпионат Германии. Бундеслига

31-й тур