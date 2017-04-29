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«Бавария» разгромила «Вольфсбург» и досрочно стала чемпионом Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 31-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Баварией» завершился победой гостей со счетом 4:0. Эта победа обеспечила мюнхенскому клубу очередной чемпионский титул.

В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски. Также отличились Давид Алаба, Арьен Роббен, Томас Мюллер и Джошуа Киммих.

«Бавария» набрала 73 очка и за три тура до финиша стала недосягаемой для конкурентов. У идущего вторым «РБ Лейпциг» на десять очков меньше. «Вольфсбург» на 14-м месте – 33 очка.

«Бавария» стала чемпионом Германии в 27-й раз, что является лучшим показателем в истории турнира. Отметим также, что «Бавария» стала чемпионом в пятый раз подряд.

Чемпионат Германии. Бундеслига

31-й тур

Матч

Вольфсбург - Бавария - 0:6 (0:3)

Голы

Алаба 19 (0:1). Левандовски 36 (0:2). Левандовски 45 (0:3). Роббен 66 (0:4). Мюллер 80 (0:5). Киммих 85 (0:6).

Состав

Вольфсбург: Кастельс, Хорн, Кнохе, Родригес (Зегуйн, 67), Арнольд, Дидави, Герхардт, Блащиковски (Виейринья, 46), Луис Густаво, Базур, Гомес (Нтеп, 79)

Бавария: Ульрайх, Алаба, Хуммельс (Бернат, 68), Лам (Рафинья, 71), Мартинес, Киммих, Роббен, Алькантара (Саншеш, 75), Мюллер, Коман, Левандовски

Предупреждения:

Луис Густаво, 19 - нет

Удаления:

Луис Густаво, 78 - нет

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

29 апреля 19:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

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