«Бавария» разгромила «Вольфсбург» и досрочно стала чемпионом Германии
Матч 31-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом»
и «Баварией» завершился победой гостей со счетом 4:0. Эта победа обеспечила мюнхенскому
клубу очередной чемпионский титул.
В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски.
Также отличились Давид Алаба, Арьен Роббен, Томас Мюллер и Джошуа Киммих.
«Бавария» набрала 73 очка и за три тура до
финиша стала недосягаемой для конкурентов. У идущего вторым «РБ Лейпциг» на
десять очков меньше. «Вольфсбург» на 14-м месте – 33 очка.
«Бавария» стала чемпионом Германии в 27-й
раз, что является лучшим показателем в истории турнира. Отметим также, что «Бавария»
стала чемпионом в пятый раз подряд.
Чемпионат Германии. Бундеслига
31-й тур
Матч
Вольфсбург - Бавария - 0:6 (0:3)
Голы
Алаба 19 (0:1). Левандовски 36 (0:2). Левандовски 45 (0:3). Роббен 66 (0:4). Мюллер 80 (0:5). Киммих 85 (0:6).
Состав
Вольфсбург: Кастельс, Хорн, Кнохе, Родригес (Зегуйн, 67), Арнольд, Дидави, Герхардт, Блащиковски (Виейринья, 46), Луис Густаво, Базур, Гомес (Нтеп, 79)
Бавария: Ульрайх, Алаба, Хуммельс (Бернат, 68), Лам (Рафинья, 71), Мартинес, Киммих, Роббен, Алькантара (Саншеш, 75), Мюллер, Коман, Левандовски
Предупреждения:
Луис Густаво, 19 - нет
Удаления:
Луис Густаво, 78 - нет
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
29 апреля 19:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция