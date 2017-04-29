«Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас», Гамейро сделал дубль
Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом»
и «Атлетико» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Атлетико».
В составе победителей дубль сделал Кевин Гамейро.
Также отличились Сауль, Томас Тейе и
Фернандо Торрес.
«Атлетико» набрал 71 очко и занимает третье
место. У «Лас-Пальмаса» 39 очков и 14-е место.
Чемпионат Испании. Примера
35-й тур
Матч
Лас-Пальмас - Атлетико - 0:5 (0:3)
Голы
Гамейро 2 (0:1). Сауль 17 (0:2). Гамейро 18 (0:3). Парти 72 (0:4). Торрес 90 (0:5).
Состав
Лас-Пальмас: Варас, Маседо, Гарсия Д., Боатенг, Халилович (Момо, 64), Меса, Сантана (Кастельяно Х., 76), Тана (Гарсия М., 68), Бигас, Кастельяно Д., Хесе
Атлетико: Облак, Эрнандес Л., Луис, Хименес (Парти, 67), Савич, Сауль, Габи, Гайтан, Коке, Гризманн (Корреа, 72), Гамейро (Торрес, 58)
Предупреждения:
Боатенг, 6; Хесе, 32; Халилович, 56 - Сауль, 14; Савич, 31; Гайтан, 61; Парти, 89
Удаления:
Боатенг, 65 - нет
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
29 апреля 19:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция