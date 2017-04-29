«Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас», Гамейро сделал дубль

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом Германии.

Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим в четырех чемпионатах из Топ-5

Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим в четырех чемпионатах из Топ-5 Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом Германии.

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Примера. 35-й тур. «Реал» обыграл «Валенсию», «Эспаньол» принимает «Барселону» и другие матчи. Онлайн Все матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду забили в ворота «Валенсии» в 34-м туре чемпионата Испании и помог своей команде победить со счетом 2:1. Для него этот гол стал 367-м в европейских чемпионатах.

Роналду стал лучшим бомбардиров топ-5 чемпионатов Европы Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду забили в ворота «Валенсии» в 34-м туре чемпионата Испании и помог своей команде победить со счетом 2:1. Для него этот гол стал 367-м в европейских чемпионатах.

Матч 35-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».

«Реал» вырвал победу в матче с «Валенсией» Матч 35-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 35-го тура чемпионата Испании, в которой «Эспаньол» примет «Барселону».

Эксперты прогнозируют легкую победу «Барселоны» над «Эспаньолом» Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 35-го тура чемпионата Испании, в которой «Эспаньол» примет «Барселону».

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вильярреала».

«Вильярреал» обыграл «Спортинг» благодаря дублю Бакамбу Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вильярреала».