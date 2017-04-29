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Анна Карнаух: К победе в Евролиге «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» шел очень долго!

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Анна Карнаух в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделилась впечатлениями от победы команды в Евролиге.

- Мы очень-очень долго к этой победе шли, после нее пока только мурашки и эйфория! События матча, честно говоря, помню плохо. Зато отлично помню драйв! Ни про один свой сейв не могу сказать, что сама себе не поверила, когда отбила бросок - все благодаря работе и тренерам, - сказала Карнаух.

Напомним, в финале команда, представляющая Ленинградскую область, обыграла «Олимпиакос» со счетом 7:6. «КИНЕФ» стал победителем турнира впервые в истории. Последней российской командой, побеждавшей в женской Евролиге, стал московский СКИФ в сезоне 1998/1999.

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