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«Бернли» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Бернли» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бернли».

В составе победителей забивали Эшли Барнс и Андре Грэй. «Бернли» набрал 39 очков и занимает 14-е место. У «Кристал Пэлас» 38 очков и 16-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

Матч

Кристал Пэлас - Бёрнли - 0:2 (0:1)

Голы

Барнс 8 (0:1). Грэй 84 (0:2).

Состав

Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, ван Анхолт, Келли, Уорд, Таунсенд, Миливоевич, Заа, МакАртур (Кэмпбелл, 71), Панчон, Бентеке К. (Реми, 71)

Бёрнли: Хитон, Лоутон, Уорд (Фланаган, 45), Кин, Тарковски, Бойд, Хендрик, Эрфилд, Вествуд, Воукс, Барнс (Грэй, 79)

Предупреждения:

Бентеке К., 43; Заа, 50 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

29 апреля 19:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

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