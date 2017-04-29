«Бернли» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»
Матч 35-го тура чемпионата Англии между «Кристал
Пэлас» и «Бернли» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу
«Бернли».
В составе победителей забивали Эшли Барнс и
Андре Грэй. «Бернли» набрал 39 очков и занимает 14-е место. У «Кристал Пэлас» 38
очков и 16-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
35-й тур
Матч
Кристал Пэлас - Бёрнли - 0:2 (0:1)
Голы
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, ван Анхолт, Келли, Уорд, Таунсенд, Миливоевич, Заа, МакАртур (Кэмпбелл, 71), Панчон, Бентеке К. (Реми, 71)
Бёрнли: Хитон, Лоутон, Уорд (Фланаган, 45), Кин, Тарковски, Бойд, Хендрик, Эрфилд, Вествуд, Воукс, Барнс (Грэй, 79)
Предупреждения:
Бентеке К., 43; Заа, 50 - нет
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
29 апреля 19:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция
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