Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим в четырех чемпионатах из Топ-5

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом Германии.

Таким образом, 57-летний итальянец стал первым тренером в истории, который приводил свои команды к победам в четырех чемпионатах из Топ-5.

Ранее Анчелотти выигрывал серию A с «Миланом» (2004), премьер-лигу с «Челси» (2010), лигу 1 с «Пари Сен-Жермен» (2013).

