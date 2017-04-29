Даниил Квят: Я выжал из ситуации максимум
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят
поделился впечатлениями после квалификации Гран-при России. Напомним, что он
занял 13-е место.
«Я доволен тем, как
сложились заезды. Мне кажется, я выжал из ситуации максимум. Да, обидно отстал
от 11-го места всего на 0,020 секунды, и тем не менее.
После всех
проблем, которые возникли у нас в пятницу, нам многое удалось исправить, и
сегодня машина вела себя лучше. Была быстрее. Хотя все еще тяжело управлялась»,
- сказал Квят.
Напомним, выиграл квалификацию пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
«Я выжал из машины максимум». Квят – 13-й в квалификации Гран-при России
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически