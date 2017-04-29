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Тото Вольфф: Боттас был не так уж и далеко от подиума

Источник:  AutosportКомментарии

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф оценил выступление финского гонщика Валттери Боттаса в квалификации Гран-при России в Сочи.

«Я очень доволен выступлением Валттери, – приводит Autosport слова Вольффа. – Трасса в Сочи подходила ему еще в то время, когда он был в «Уильямсе». Возможно, она подходит под его стиль вождения. Это очень ровная трасса.

Он лучше чувствовал баланс машины, чем Льюис и был не так уж и далеко от подиума.

Если бы он не сделал ту самую ошибку в третьем сегменте, он был бы на поуле. Но это «если бы» не считается».

Напомним, Боттас показал третий результат в квалификации, отстав на 0,095 секунды от обладателя поул-позишн Себастьяна Феттеля из «Феррари». При этом впервые Боттас опередил в квалификации своего партнера Льюиса Хэмилтона.

Гонка Гран-при России начнется в воскресенье в 15:00 (мск). 

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