Виктор Хедман: Нужно проверить, что Кучеров говорил, а чего нет

Защитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман заявил, что обсудит со своим партнером по команде Никитой Кучеровым его высказывания в адрес одноклубников.

Напомним, в интервью российским журналистам Кучеров заявил, что «некоторые игроки «Тампы-Бэй» засиделись в команде».

«Возможно, его не так поняли. Я знаю Кучерова очень хорошо, он очень усердно отдается хоккею. Все расстроены, что команда не попала в плей-офф. Я поговорю с ним. Нужно проверить, что он говорил, а чего нет», – приводит ТАСС слова Хедмана.

В нынешнем сезоне «Тампа-Бэй» заняла десятое место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.

В 74 матчах регулярного чемпионата Кучеров забил 40 голов и занял второе место в списке лучших снайперов сезона в НХЛ.