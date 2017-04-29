Мария Шарапова: Комментарии других теннисисток о моем возвращении не мотивируют меня
Российская теннисистка Мария Шарапова дала
комментарий после матча 1/2 финала турнира WTA в Штутгарте (Германия). Напомним, что Мария уступила со
счетом 6:3, 5:7, 4:6.
«Я не из тех, которые
используют комментарии других теннисисток о моем возвращении как мотивацию. Как
я уже говорила, я закончила с этими разговорами, я играю в теннис, и мои
результаты говорят сами за себя.
Это все, что
имеет значение. Самая важная часть моего возвращения – это то, что происходит
на корте, а все остальное я оставлю за его пределами», - цитирует Шарапову
официальный сайт WTA.
Шарапова
выиграла первый сет и вела во втором – со счетом 2:0, после чего проиграла три
гейма подряд. Решающим в сете стал 12-й гейм на подаче Шараповой, который
остался за Младенович.
В третьем сете российская
теннисистка уступала со счетом 2:5, но смогла сделать ответный брейк, однако
тут проиграла свою подачу и весь матч.
Напомним, турнир в Штутгарте
стал первым для Шараповой после 15-месячной дисквалификации.
В финале Младенович, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, сыграет с победителем второго полуфинала Лаура Зигемунд (Германия) – Симона Халеп (Румыния).
Напомним, ранее Младенович критиковала Шарапову из-за дисквалификации за употребление мельдония.
Матч
Младенович К. (Франция) - Шарапова М. (Россия) - 3:6, 7:5, 6:4
Место и дата
29 апреля 17:00, , Текстовая трансляция