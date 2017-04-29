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Мария Шарапова: Комментарии других теннисисток о моем возвращении не мотивируют меня

Источник:  WTAКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова дала комментарий после матча 1/2 финала турнира WTA в Штутгарте (Германия). Напомним, что Мария уступила со счетом 6:3, 5:7, 4:6.

«Я не из тех, которые используют комментарии других теннисисток о моем возвращении как мотивацию. Как я уже говорила, я закончила с этими разговорами, я играю в теннис, и мои результаты говорят сами за себя.

Это все, что имеет значение. Самая важная часть моего возвращения – это то, что происходит на корте, а все остальное я оставлю за его пределами», - цитирует Шарапову официальный сайт WTA.

Шарапова выиграла первый сет и вела во втором – со счетом 2:0, после чего проиграла три гейма подряд. Решающим в сете стал 12-й гейм на подаче Шараповой, который остался за Младенович.

В третьем сете российская теннисистка уступала со счетом 2:5, но смогла сделать ответный брейк, однако тут проиграла свою подачу и весь матч.

Напомним, турнир в Штутгарте стал первым для Шараповой после 15-месячной дисквалификации.

В финале Младенович, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, сыграет с победителем второго полуфинала Лаура Зигемунд (Германия) – Симона Халеп (Румыния).

Напомним, ранее Младенович критиковала Шарапову из-за дисквалификации за употребление мельдония.

Матч

Младенович К. (Франция) - Шарапова М. (Россия) - 3:6, 7:5, 6:4

Место и дата

29 апреля 17:00, , Текстовая трансляция

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