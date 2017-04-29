Московское «Динамо» во второй раз подряд стало чемпионом России по волейболу среди женщин
В чемпионате России по волейболу среди женщин
определился победитель турнира. Чемпионский титул завоевало московское «Динамо».
В четвертом матче финальное серии команда
обыграла казанское «Динамо». Итоговый счет матча по партиям – 3:1 в пользу
столичного клуба. С таким же счетом они выиграли и финальную серию.
«Динамо» стало чемпионом России во второй раз
подряд. Всего в их активе пять чемпионских титулов, а также 14 побед в
чемпионате СССР.
Волейбол. Чемпионат России
Суперлига. Женщины
Финальная серия
«Динамо» (Казань) – «Динамо»
(Москва) – 1:3 (25:27, 25:14, 28:30, 21:25).
Счет в серии – 1:3.
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