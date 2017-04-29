Московское «Динамо» во второй раз подряд стало чемпионом России по волейболу среди женщин

В чемпионате России по волейболу среди женщин определился победитель турнира. Чемпионский титул завоевало московское «Динамо».

В четвертом матче финальное серии команда обыграла казанское «Динамо». Итоговый счет матча по партиям – 3:1 в пользу столичного клуба. С таким же счетом они выиграли и финальную серию.

«Динамо» стало чемпионом России во второй раз подряд. Всего в их активе пять чемпионских титулов, а также 14 побед в чемпионате СССР.

Волейбол. Чемпионат России

Суперлига. Женщины

Финальная серия

«Динамо» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (25:27, 25:14, 28:30, 21:25).

Счет в серии – 1:3.