Виталий Мутко: После возвращения Шарапова будет играть лучше, чем когда-либо

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал выступление Марии Шараповой на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, который стал первым для нее после 15-месячной дисквалификации.

«Маша показала на своем первом турнире после возвращения очень хороший теннис. Но ждать от нее чего-то сверхъестественного было, конечно, рано. Ей пока очень не хватает соревновательной практики. Но со временем она будет выступать все лучше и лучше.

Я недавно прочитал интервью спортсменки. Она за время своей дисквалификации переосмыслила многое. Вернувшись, думаю, Шарапова будет играть лучше, чем когда-либо», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, Шарапова дошла в Штутгарте до полуфинала, одержав три победы. В субботу она проиграла Кристине Младенович из Франции.